Infortunio muscolare per l'esterno che non è partito con la squadra per la trasferta di Verona: al suo posto giocherà Zalewski, con Karsdorp titolare sul lato opposto

Un altro stop in casa Roma. Dopo l'allenamento di rifinitura, infatti, si è fermato anche Leonardo Spinazzola che non è partito con la squadra per la trasferta di Verona, in programma lunedì alle 18.30. Lesione al retto femorale per l'esterno della Nazionale, non il primo guaio muscolare in stagione per i giallorossi di José Mourinho che, al Bentegodi, non avranno a disposizione neanche Dybala e Wijnaldum. Al posto di Spinazzola giocherà Zalewski a sinistra, con Karsdorp titolare sul lato opposto.

La probabile formazione contro il Verona

Esterni a parte, Mou è intenzionato a far osservare un turno di riposo a Smalling in difesa in occasione della sfida contro l'Hellas: al centro dovrebbe toccare all'ex Kumbulla, con Camara partner di Cristante in mezzo al campo viste le condizioni ancora non ottimali di Matic. In avanti ci sarà Abraham, supportato dal capitano Pellegrini e da Zaniolo che salterà per squalifica l'incontro di Europa League contro il Ludogorets che chiuderà il girone.