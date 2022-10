L'allenatore del Torino analizza lucidamente la vittoria con il Milan: "Abbiamo la determinazione per portare dalla nostra gli episodi non dobbiamo porci obiettivi". Sull'espulsione dopo il presunto fallo di Messias che ha portato al gol rossonero: "Dal campo mi sembrava più evidente, nelle immagini meno, forse ho sbagliato io"

Dopo l'espulsione e la rabbia successiva alla rete di Messias per la quale Ivan Juric ha protestato vibratamente ed è stato allontanato dal campo, l'allenatore del Torino è più sereno a fine partita : "La rabbia mi è passata velocemente visto che abbiamo vinto... Sono contento e felice". Tornando sull'episodio: " Vedendo le immagini, non mi sembra evidentissimo il fallo, dalla panchina mi sembrava più evidente . Bisognava comunque gestire meglio la situazione". Quanto alla gara: "Noi abbiamo mostrato in campo voglia e determinazione, di portare dalla nostra parte gli episodi - spiega - A volte devo essere più lucido, le ambizioni ti spingono a chiedere di più. Passeremo di nuovo momenti meno belli, noi dovremo mantenere la concentrazione e restare vicini ai ragazzi, lavorando bene e senza porsi obiettivi".

"Milinkovic? Non avevamo altre soluzioni oltre al lancio lungo"

Sul gol di Miranchuk nato da un rinvio indirizzato da parte di Milinkovic Savic: "Loro oggi venivano in un tre contro tre, non avevamo altre soluzioni oltre il lancio lungo. Oggi ci è andata bene, però sono due aspetti diversi: a Udine abbiamo preso gol perché volevamo giocare troppo in mezzo, oggi eravamo più solidi e concentrati e abbiamo fatto bene". Sulla prestazione di Pellegri: "Se lui riesce a continuare così, può aiutarci tanto. Ma può anche migliorare tanto, finalmente riesce ad allenarsi con continuità e mi auguro prosegua così perché è uno che lotta, tira, va in profondità e si fa sentire".