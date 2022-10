Mattinata di controlli per Ciro Immobile. L'attaccante, fermo per l'infortunio a causa della lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata in Lazio-Udinese del 16 ottobre scorso, si è sottoposto a nuovi esami per verificare la possibilità di un rientro anticipato rispetto alla prima diagnosi (rientro nel 2023), magari strappando una convocazione per il derby. Alla domanda su un suo possibile rientro per domenica, il giocatore ha risposto: "Speriamo". GUARDA IL VIDEO