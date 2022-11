Doveri per Juve-Inter, a Orsato il derby di Roma

Diversi big match in questa 13^ giornata: spiccano il derby Roma-Lazio in programma domenica 6 novembre alle ore 18, che sarà arbitrato da Daniele Orsato, e Juventus-Inter, lo stesso giorno alle 20.45, affidata a Daniele Doveri. Per Atalanta-Napoli, designato Mariani, mentre sarà Fabbri ad arbitrare Milan-Spezia