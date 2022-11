In vista della gara di campionato di domani alle 18, Spalletti parla dell’Atalanta: “Corriamo tanti rischi contro la squadra di un veterano terribile come Gasperini. Ma dalla sconfitta di Anfield usciamo con la certezza di essere qualcosa. Sull’aereo c’erano tante facce tristi, è positivo per me”. Poi sul sorteggio di Champions: “Quale avversario vorrei? È un giochino sbagliato: noi non vogliamo giocare partite più facili, vogliamo giocare partite difficili e avere le forza per affrontarle”