Nel video Matteo Barzaghi fa il resoconto dell'allenamento odierno dell'Inter: dopo aver lavorato in parte col gruppo ieri, questo venerdì Marcelo Brozovic ha fatto tutto l'allenamento coi compagni e dunque sarà a disposizione di Inzaghi per la gara di Torino. Da valutare ora se partirà dall'inizio o a gara in corso. Per un'Inter che, a sorpresa, senza di lui è riuscita a fare addirittura meglio...

