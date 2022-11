Khvicha Kvaratskhelia è indisponibile e non giocherà contro l’Atalanta . Dopo l’allenamento del venerdì pomeriggio, in un report pubblicato sul suo sito, il Napoli ha infatti comunicato che l’attaccante georgiano non prenderà parte alla trasferta di Bergamo a causa di un episodio di lombalgia acuta . Un dolore intenso alla schiena, avvertito sul finire dell’allenamento, che costringerà Spalletti a sostituirlo con Raspadori o Elmas . Alla vigilia della sfida di sabato alle ore 18 contro la squadra di Gasperini, Spalletti perde dunque uno dei suoi uomini migliori, già autore di 6 gol e 7 assist in questo inizio di campionato e di 2 gol e 3 assist in Champions.

Kvaratskhelia, condizioni da valutare

Nelle prossime ore, le condizioni del giocatore verranno valutate dallo staff sanitario del Napoli, per capire il tempo necessario per tornare ad averlo a disposizione. Dopo l’impegno del sabato contro l’Atalanta, il Napoli sarà impegnato nuovamente martedì, in casa contro l’Empoli, per poi affrontare l’Udinese sabato prossimo, nell’ultimo impegno di campionato prima della sosta mondiale. Finora in campionato, Spalletti ha sempre utilizzato il georgiano in tutte le dodici partite giocate fin qui dal Napoli e quasi sempre da titolare. Solo una volta, alla quarta giornata in casa contro il Lecce, l’attaccante è partito dalla panchina. Anche in Champions, l’utilizzo di Kvara è stato massiccio: sempre dal primo minuto ad eccezione della sfida di ritorno contro i Rangers, che ha visto il georgiano rimanere in panchina tutta la partita. È stato in campo per 83 minuti e tra i migliori anche nell’ultima sfida del girone, martedì sera a Liverpool: già scosso per la disavventura di 24 ore prima, quando dei ladri si erano introdotti in casa mentre dormiva e per il furto dell’auto, Khvicha si è bloccato durante l’allenamento del venerdì pomeriggio, l’ultimo prima della partenza per Bergamo.