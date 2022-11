Le probabili formazioni della 13^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Giornata da circoletto rosso: Napoli in formazione tipo mentre Gasperini perde Muriel. Allegri ritrova Vlahovic là davanti ma non solo. Inzaghi sceglie i titolarissimi e spera di ritrovare Brozovic. Lazio e Roma hanno entrambe un ballottaggio da risolvere. Nel Milan c'è Diaz in pole; davanti favorito Giroud

PROBABILI FORMAZIONI 13^ GIORNATA: I 'CAMPETTI'