Inter ko allo Stadium, vince la Juve, è anche sorpasso in classifica. Occasioni nel primo tempo, poi i due gol bianconeri nella ripresa: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo - ha detto Inzaghi a DAZN -, non dovevamo andare all'intervallo sullo 0-0. Nel secondo siamo partiti discretamente, poi c'è stato il gol preso su ripartenza dopo un nostro calcio d'angolo. Ci siamo disuniti, potevamo pareggiarla con Lautaro ma resta una sconfitta pesante, in un big match, che fa male. In partite così sono decisivi gli episodi, non siamo stati bravi a farli girare dalla nostra parte. Gli scontri diretti? Dobbiamo fare di più, è un dato di fatto. Serve migliorare nei dettagli, partite così sono sempre sul filo. In Champions siamo riusciti a farli bene, in campionato non abbiamo trovato la continuità dello scorso anno".