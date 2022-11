Juve due, Inter zero. Allegri sorpassa Inzaghi vincendo il big match dello Stadium. Sofferenza nel primo tempo, riscatto nel secondo: "Cosa ho detto all'Intervallo? Nel primo tempo siamo stati un po' fortunati, non riuscivamo a giocare. Il gol ha sbloccato la partita, all'inizio c'era un po' di tensione. Non era semplice, poi abbiamo avuto campo e tecnica, e battuto una squadra forte - è l'analisi di Allegri a Sky Sport - . Quando recupereranno tutti sarà gennaio, quindi serve concentrarsi sulle prossime due partite, che sono importanti. Una big match come questo deve dare felicità e gioia. I giovani? Vanno lasciati tranquilli, hanno un percorso di crescita. Ci saranno partite dove non giocheranno o giocheranno meno bene, devono avere serenità".