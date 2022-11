Derby da dimenticare per i giallorossi, battuti 1-0 dalla Lazio a segno con Felipe Anderson. L'analisi di José Mourinho nel post-partita: "Bravi loro a difendere il vantaggio e gestire il tempo. A noi manca la luce dei giocatori speciali: Pellegrini si è fatto male, Dybala potrebbe tornare domenica prossima se pensa di andare al Mondiale...". Sugli scontri diretti persi all'Olimpico: "Immeritati con Atalanta, Napoli e anche oggi" GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A Condividi

Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive tra campionato e coppe della Roma, che cade nel derby all'Olimpico. Vince 1-0 la Lazio, trascinata da Felipe Anderson dopo il grave errore in impostazione di Ibanez. Sorpasso in classifica dei biancocelesti e battuta d'arresto per i giallorossi, che restano a quota 25 punti. Così José Mourinho al termine della partita: "Troppa emozione, poca consapevolezza dell’obiettivo e dell’organizzazione di gioco. Non è facile giocare contro una squadra bassa e con una gestione molto intelligente del tempo e della partita. Sì, la Lazio ha difeso il gol di vantaggio e ha sfruttato al meglio il tempo possibile. Questo viene definito un gioco intelligente dalle nostre parti, meno in Inghilterra… Ci è mancata la luce, ovvero chi trova l’assist o prova l’azione individuale. La portano i giocatori speciali: Pellegrini è mancato nel finale, quando abbiamo dominato ma è mancata la lucidità. Abbiamo cercato l’inventiva con Volpato, che non ha fatto male".

"L'infortunio di Pellegrini è normale" L’analisi di Mou è così proseguita: "Mancano i gol degli attaccanti? Anche il gioco di squadra e vincere un duello individuale. Quando manca la lucidità, bisogna vincere i duelli. I nostri attaccanti non l’hanno fatto". E ancora: "Tutta settimana si è parlato delle assenze di Immobile e Milinkovic-Savic, ma non di Dybala: la luce che serve lui ce l’ha". Sull’infortunio di Pellegrini: "È normale. Ci sono giocatori sempre in campo e la squadra è in difficoltà. Ho due scelte: rischiare o non rischiare di perdere qualità. Le partite perse in Europa League ci hanno obbligato a schierare sempre Pellegrini, è normale che arrivi l’infortunio. Sono uomini, non macchine. Io nella mia squadra non ho tanti giocatori che vanno al Mondiale, però questo è un infortunio perfettamente naturale".

"Dybala in campo domenica? Se vuole il Mondiale…" Sugli scontri diretti persi all’Olimpico: "La Roma ha perso immeritatamente contro Atalanta, Napoli e oggi Lazio. Se manca qualità negli ultimi metri, è vero, ma l’identità di squadra c’è sempre anche se commettiamo qualche errore". Servirà il mercato a gennaio per sistemare la rosa? "Penso di no, piuttosto di recuperare gente come Wijnaldum. Dobbiamo migliorare con i giocatori che abbiamo, ad esempio Volpato o dare comunque l’opportunità ai giovani". In chiusura un riferimento all’eventuale ritorno in campo di Dybala: "In campo domenica contro il Torino? Lui al Mondiale vuole andare, se pensa di andarci significa che c’è un’evoluzione e domenica prossima potrebbe tornare in campo".