Roma-Lazio, le foto delle coreografie nel derby

Il derby numero 179 sarà ricordato anche per lo spettacolo sugli spalti: nella curva della Lazio la scritta 'L'amor mio non muore' sotto le immagini di Vincenzo Paparelli e Gabriele Sandri; in quella della Roma il vecchio stemma della squadra e della città accompagnato dalla figura di Attilio Ferraris e dalla scritta: "1927: noi decidemmo di essere Roma!!!". Coreografie anche nelle tribune, dalla Tevere fuochi d'artificio ad accogliere le squadre schierate...

ROMA-LAZIO LIVE