Non ce la fa Kvaratskhelia, neanche per l’Empoli; sebbene stia sensibilmente meglio. La schiena fa meno male. Anche oggi terapie e lavoro specifico alla schiena. E la voglia di provare a recuperare per l’ultima in casa sabato contro l’Udinese. Spalletti lo aspetta, ma anche senza di lui ha dimostrato a Bergamo di avere le alternative per sostituirlo