Tatarusanu "scompare" dalla porta durante l'azione

Fino a un secondo prima era lì dove ci si aspetta che si trovi un portiere, tra i pali; un attimo dopo non c'è più. Il mistero del "fantasma" di Tatarusanu ha preoccupato qualche tifoso rossonero, specialmente in diretta, quando l'inquadratura ha mostrato il Milan (era il 26' della gara con lo Spezia) in fase di palleggio nei pressi della sua area ma... con la porta totalmente sguarnita .

Allenato a sparire

Dov'era finito Tatarusanu in un momento così delicato? Nello Sky Tech del "Club", Fabio Caressa e i suoi ospiti lo spiegano, e appare anche comprensibile la disinvoltura con cui i difensori rossoneri continuano a giocare il pallone tra loro. Tatarusanu non è andato da nessuna parte, semplicemente in quella fase di impostazione si avvicina alla bandierina del corner per ricevere un eventuale passaggio del difensore e fare in modo che ciò non accada con la palla diretta verso lo specchio della porta, in modo da evitare possibili errori irrimediabili.



"Non ci va di sua spontanea volontà, lo allenano così", spiega Beppe Bergomi. Paolo Di Canio, però, sembra trovare esagerata la soluzione: "Sì, ma fino alla bandierina...".