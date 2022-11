Come negli ultimi due anni lo Spezia complica molto la vita al Milan, ma i rossoneri portano a casa la vittoria all'89 con un'acrobazia fantastica di Oliver Giroud. I rossoneri si portano in vantaggio con Hernandez al 21' e mancano più volte l'opportunità di siglare il raddoppio, con le traverse che fermano sia Krunic che Leao. Nella ripresa il grande ex e figlio d'arte Daniel Maldini trova il pareggio. I rossoneri recriminano per un gol annullato a Tonali, ma in uno degli ultimi assalti trovano il guizzo decisivo