Il presidente del Napoli ha replicato alle parole di Marotta (che aveva replicato a quelle di Conte) sul caso del rigore-Var in Inter-Napoli: "Le sue dichiarazioni sono fuori luogo. Il rigore, a detta della stragrande maggioranza degli osservatori, non c'era. Sul Var Conte ha esplicitato concetti sacrosanti, gli stessi che io sostengo da anni". La ricostruzione passo passo e tutte le parole

La furia di Conte contro il Var dopo la partita, le parole di Marotta ("rigore ineccepibile") e le ultime di De Laurentiis, che ha così risposto al presidente nerazzurro: "Parole fuori luogo, il rigore non c'era", con il suo intevento consegnato a un comunicato ufficiale del club. Inter-Napoli è terminata da tre giorni ma continua a far parlare di sé. Alla rete iniziale di McTominay ha risposto Calhanoglu: un punto a testa e azzurri ancora davanti a tutti in una classifica mai così corta e avvincente. Per quanto sbagliato (palo), è proprio il rigore del possibile 2-1 nerazzurro dello stesso Calhanoglu che continua a far discutere. Ma andiamo con ordine.

Dopo la partita, Conte: "Se c'è un errore il Var deve intervenire" L'episodio incriminato al minuto numero 72 di partita: Anguissa interviene su Dumfries e l'arbitro Mariani indica immediatamente il dischetto. Nessun intervento del Var vista la natura 'da campo' (l'arbitro era a tre metri) del contatto. Conte parte proprio da questo aspetto nel post partita, sia a DAZN che in conferenza stampa: "In che senso il Var non può intervenire? - si era chiesto a gran voce l'allenatore del Napoli -. A volte interviene e a volte no, quando gli conviene sì e quando non gli conviene no? Una scelta dell'arbitro può cambiare una partita, come in questo caso". Poi, ancora: "Il Var c'è o non c'è per correggere gli errori? Altrimenti ci si nasconde dietro al poter intervenire o meno. Se c'è un errore il Var deve intervenire, punto. È una cosa che mi fa arrabbiare, a me come a tutti gli altri allenatori. Si era partiti benissimo con il Var - aveva proseguito -, mentre così ci troviamo in una situazione che lascia spazio a retropensieri. È un bellissimo strumento, ma solo se utilizzato in maniera seria; ora inizio a sentirmi meno sicuro. Var a chiamata? Non c'entra, non devo essere io a chiamarlo". NAPOLI Tutte le parole di Conte dopo Inter-Napoli

12 novembre, Marotta: "A mio giudizio un rigore ineccepibile" Il capitolo secondo della storia prende corpo martedì 12 novembre: Marotta è al Premio Liedholm e non possono mancare le domande sulla polemica del weekend: "Credo che con la tecnologia si migliori la situazione e gli errori diminuiscano - sono state le sue parole -, ma se devo ritornare sull'episodio di domenica sera e alle parole di Conte, sicuramente persona intelligente, grande comunicatore e con un obiettivo quando parla - devo anche ricordare che l'arbitro era vicino, che il contatto fisico c'è stato, che il piede è stato spostato e che era rigore. Poi, se vogliamo dibattere su un utilizzo migliore del Var in termini di protocollo - ha aggiunto Marotta -, va bene, è un dibattito costruttivo che deve essere fatto all'interno del sistema calcistico globale. Non è stato un episodio neanche determinante - ha concluso -, e sicuramente la centralità dell'arbitro deve sempre essere prioritaria sulla tecnologia. E sopratutto, a mio giudizio, si tratta di un rigore ineccepibile".