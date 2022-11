Juan Jesus è ormai un idolo social (e non solo) per i tifosi del Napoli. Il difensore brasiliano, poco dopo il sorteggio di Champions League che ha visto l’estrazione dell’Eintracht Francoforte come prossimo avversario degli azzurri agli ottavi di Champions League, ha pubblicato un’immagine che lo raffigura nei panni di Batman con una curiosa didascalia: “BATJUAN c’è una chiamata da Francoforte…”, scrive simulando una richiesta d’aiuto, “Ok, ma adesso concentriamoci solo sull’Empoli…”, conclude.

Il precedente di “BatJuan”

In realtà non è la prima volta che Juan Jesus diventa “BatJuan”, il centrale ex Roma si era divertito molto a giocare con il suo nome e quello del celebre supereroe della DC Comics dopo il suo gol contro il Bologna. In quel caso, lo spunto arrivava dalla maglia speciale che il Napoli ha utilizzato nel periodo di Halloween, quella con i pipistrelli: “POV: quando metti la maglia coi pipistrelli e ti trasformi in…BATJUAN!!!”, aveva scritto Juan Jesus postando la sua esultanza dopo il gol al Bologna. Anche in quel caso, i tifosi sui social avevano gradito moltissimo l’accostamento.