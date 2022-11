Dopo il derby contro la Lazio, l’allenatore giallorosso difende il suo difensore autore dell’errore che è costato la sconfitta: "L’anno scorso era sempre lui che c’era ogni partita. Era da solo quando gli altri erano infortunati o squalificati. Quest’anno pensavo fosse impossibile che potesse giocare a Siviglia eppure era in campo. È uno che ci mette sempre la faccia, quando vinciamo lo facciamo tutti, quando perdiamo è lo stesso. Per me è un intoccabile"

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 14^ GIORNATA