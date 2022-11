Il suo Napoli infila la decima vittoria di fila con due gol dalla panchina: "L'alternanza è fondamentale, l'addizione delle qualità di ventidue giocatori fa di più dell'addizione di undici. Dicono tutti sia l'anno del Napoli? Non mi fa né caldo né freddo…". Prima del match ha ricevuto il premio di allenatore del mese di ottobre della A NAPOLI-EMPOLI 2-0: HIGHLIGHTS Condividi

Ancora una vittoria, ancora un Napoli inarrestabile. Pur con qualche difficoltà, risolvendola nella ripresa con la panchina. E Spalletti - premiato prima del match come allenatore del mese di ottobre della A - ha parlato proprio del tema subentrati: "Gol dalla panchina? Chi ha giocato due giorni fa non poteva giocare ancora - ha detto a DAZN -. Se non cambi quattro o cinque giocatori non puoi avere forza per novanta minuti. Questa alternanza diventa fondamentale. Chi è entrato ha dato l'impennata alla partita. L'addizione delle qualità di ventidue giocatori fa di più dell'addizione di undici, è normale".

"L'anno del Napoli?" Manca solo una partita alla pausa Mondiali (per il Napoli sarà contro l'Udinese): "Un bene o un male la sosta? Serve prendere atto delle situazioni che ci sono, e affrontarle. Ci si entra e si cerca di creare un vantaggio. La sosta c'è per tutti, non si può fare diversamente". Tema concorrenti: "Chi è rimasto indietro ha la forza per riprendersi. La strada è lunghissima, con tantissime insidie" - dIce Spalletti, che poi commenta il tema 'è l'anno del Napoli' e sulla scaramanzia: "Non mi fa né caldo né freddo…"

