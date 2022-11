Dove vedere Fiorentina-Salernitana

I numeri di Fiorentina e Salernitana

Sono solo 6 i confronti in Serie A tra le due squadre: 3 le vittorie della Fiorentina, un pareggio e due vittorie della Salernitana. La Fiorentina ha vinto tre delle sei sfide contro tenendo la porta inviolata in tutti e tre i successi. Tuttavia, uno dei due ko è maturato proprio nell’incrocio più recente dello scorso 24 aprile (2-1 all’Arechi, con le reti di Bonazzoli e Djuric per i campani e di Saponara per i toscani). Quella campana è una delle due avversarie contro cui i viola hanno ottenuto il 100% di successi interni e clean sheet nella competizione, tra quelle affrontate almeno tre volte (insieme al Lecco). La curiosità: i viola non sono riusciti a vincere nelle ultime otto partite di Serie A giocate di mercoledì (3 pari, 5 sconfitte) e hanno realizzato un solo gol nelle cinque più recenti; è la striscia peggiore in questo giorno della settimana per i viola, che in precedenza non erano mai rimasti per più di cinque gare consecutive senza successi. La Salernitana, che ha vinto l’ultima trasferta disputata in Serie A, solo una volta ha ottenuto due successi esterni di fila: lo scorso aprile. Tre delle sei vittorie esterne dei campani sono arrivate sotto la guida di Davide Nicola.