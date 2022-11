Dopo il ko con il Lecce, finiscono sotto accusa i 9 cambi fatti da Gasperini rispetto alla partita con il Napoli: "Non sono stati i cambi a condizionare il risultato, ma i due gol presi in pochi minuti. Nella ripresa siamo stati poco lucidi, ognuno cercava di risolverla per conto suo"

LECCE-ATALANTA 2-1, GOL E HIGHLIGHTS