Milan a Dubai durante la sosta dei Mondiali

Il Milan sarà a Dubai durante la pausa del campionato dovuta allo svolgimento dei Mondiali in Qatar. Lo annuncia il club rossonero in una nota. "Il tecnico Stefano Pioli e i componenti della prima squadra che rimarranno a disposizione saranno a Dubai dall'11 al 20 dicembre per un training camp, che prevedrà anche alcune amichevoli in preparazione alla seconda parte della stagione. I dettagli sugli avversari e le date verranno annunciati a breve", si legge nel comunicato. Ma prima per i rossoneri (che ripartiranno il 4 gennaio contro la Salernitana) c'è un ultimo test in campionato. Domenica 13 novembre alle ore 18 a San Siro arriva la Fiorentina. Una partita da non sbagliare per riscattare il pari di Cremona e per non perdere ulteriore terreno in classifica dal Napoli, distante ora 8 punti.