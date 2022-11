Serie A

Con il gol segnato al Monza, il biancoceleste Luka Romero è diventato il primo 2004 a segnare in Serie A. Ma chi sono stati gli altri primi bomber per ogni anno di nascita? Scopriamolo partendo dai classe 1988 LAZIO-MONZA 1-0: HIGHLIGHTS

Classe 1990: FERNANDO FORESTIERI (Siena-Inter 2-3, 13 gennaio 2008)



Argentino, a lanciarlo è Gasperini, nel Genoa, che lo promuove dalla Primavera per farlo esordire in Coppa Italia e in Serie B (dove segna all'esordio, nella sua unica presenza). L'anno dopo è al Siena, con cui fa l'esordio in A. Il primo gol arriva a 17 anni, 11 mesi e 28 giorni, con un gran tiro all'incrocio.