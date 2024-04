L'allenatore rossonero ha commentato lo 0-0 dello Stadium: "C'è stata la reazione e sono contento dei miei giocatori - ha spiegato -. Abbiamo lottato fino alla fine e ottenuto un risultato positivo. Come mi isolo dai rumors dei giornali? Non leggo più niente ormai. Chiaro che possono essere stati fatti degli errori, ma questa squadra ha la potenzialità per far bene" JUVE-MILAN 0-0: GLI HIGHLIGHTS

Serviva una reazione dopo una settimana difficile e alla fine è arrivato un punto prezioso per tenere la Juve a distanza dal secondo posto. È soddisfatto Stefano Pioli dopo lo 0-0 dello Stadium e ormai a un passo dalla qualificazione aritmetica in Champions: "Stiamo passando un momento delicato, quindi reagire così, con questa voglia di sacrificarsi, è stato importante - ha detto l'allenatore del Milan -, contro una squadra che voleva avvicinarci in classifica, che ha le qualità per metterci in difficoltà. Credo che i ragazzi abbiano interpretato bene la partita, poi chiaro che possiamo fare meglio dal punto di vista della finalizzazione e nell'ultimo passaggio, ma ci siamo sacrificati per ottenere un punto importante e sono contento dei giocatori. C'era un'atmosfera particolare, senza i nostri tifosi a sostenerci, abbiamo lottato fino alla fine e questa è una buona reazione. Credo che nel primo tempo abbiamo fatto una buonissima prestazione, nel secondo sono calate le energie, la Juve ha messo tanti attaccanti e ci ha schiacciato, ma abbiamo difesa con volontà e spirito perché sapevamo che non perdere era un risultato positivo per noi. Stimoli per il finale di stagione? Si lavora sul nostro orgoglio, sulla voglia di far bene fino alla fine. Indossiamo una maglia importante e abbiamo tifosi in tutto il mondo, dobbiamo fare bene fino alla fine perché lo dobbiamo a noi stessi, al club e a tutti".

"Abbiamo portato il nostro piano di gioco fino alla fine" "La loro catena di sinistra è esperta, ha gamba, così abbiamo provato a smuoverli un po', a cambiare un po' di posizioni, ma non sempre ci siamo riusciti - ha aggiunto a proposito della preparazione tattica dell'incontro -. Sicuramente li abbiamo aspettati di più, anche conoscendo le loro caratteristiche e per le assenze che avevamo noi in difesa. Abbiamo preferito fare un po' più di densità, poi sono i risultati che determinano i giudizi: se la Juve faceva gol si sarebbe detto che ci siamo difesi troppo bassi, però a me è piaciuto lo spirito. Importante quando una squadra ha un piano di gioco è portarlo fino alla fine e oggi l'abbiamo fatto, con grande collaborazione. Siamo in un momento delicato, quindi sono soddisfatto della prestazione dei miei giocatori. Pulisic mi è piaciuto, Chukwueze sta bene anche ma in questo momento non rinuncio a un centrocampista per giocare più offensivi, quindi lui è un po' più sacrificato".

"Rumors dei giornali? Non leggo più niente da tempo..." Inevitabile parlare anche del futuro: "Come mi isolo dai giornali? Non leggo più niente da tempo, ma ho gli amici che mi mandano i messaggi anche se chiedo di non farlo - ha spiegato Pioli -. Ci metto grande concentrazione, cercando di far bene in tutte le partite, con la serenità per aiutare la squadra ad arrivare bene fino alla fine. Vogliamo arrivare secondi e fare più punti possibili. Chiaro che posso aver fatto degli errori, la stagione poteva essere migliore, ma se noi abbiamo preso tanti punti di distacco dall'Inter, le altre stanno ancora peggio. Questo significa che loro hanno fatto cose eccezionali, noi siamo stati a un buon livello ma non siamo riusciti a tenere il passo. Ci sono tante cose che si possono fare meglio, è una squadra che è cambiata tanto. Abbiamo sofferto momenti difficili ma questo è un gruppo che ha le potenzialità per fare bene".