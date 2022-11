All'Olimpico, la Roma affronta il Torino di Ivan Juric. Mourinho potrebbe rilanciare Dybala dall'inizio in questo ultimo match prima del Mondiale. L'argentino è comunque in ballottaggio con Volpato per supportare Abraham accanto a Pellegrini. A destra c'è Celik, out Karsdorp. Tra i granata indisponibili Schuurs e Pellegri, c'è Vlasic "falso nueve" con Sanabria che dovrebbe partire dalla panchina