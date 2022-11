Allegri: "Terzi alla sosta, nessuno ci credeva"

Tre gol, terzo posto in classifica, sesta vittoria di fila in campionato, sesto clean-sheet consecutivo: dopo il rotondo 3-0 alla Lazio, Massimiliano Allegri non può che ripassare i numeri della sua Juventus con orgoglio, sottolineando come – fino a un mese fa – nessuno credesse possibile tutto ciò. “I ragazzi in questo mese e mezzo hanno fatto cose ottime. La partita di stasera? Giocare contro la Lazio non è semplice, abbiamo concesso poco o niente e gestito bene la palla. Nel secondo tempo siamo cresciuti anche fisicamente, come ci succede ultimamente. È cambiato lo spirito, vincere aiuta a vincere e mi sarei arrabbiato se avessimo preso gol alla fine. Questo è un altro step in avanti che abbiamo fatto”.