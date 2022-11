Le partite di Serie A di oggi

Oggi si chiude la 15^ giornata di Serie A: in campo Atalanta-Inter, Roma-Torino, Verona-Spezia, Monza-Salernitana, Milan-Fiorentina e Juventus-Lazio

Si chiude oggi la 15^ giornata di Serie A. Primo appuntamento è alle 12.30 con Atalanta-Inter (live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW; telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani; bordocampo Massimiliano Nebuloni e Andrea Paventi). Alle 15 in campo Roma-Torino, Verona-Spezia e Monza-Salernitana. Alle ore 18: Milan-Fiorentina e alle 20.45 Juventus-Lazio.