Atalanta, gli scenari dopo lo sfogo di Gasperini

Anche il cuoco di Zingonia, la scorsa estate, avrebbe firmato per arrivare alla sosta con 27 punti. Le 4 sconfitte nelle ultime 5 giornate hanno fatto scivolare la Dea dal secondo al sesto posto, ma in sostanza compensano qualche vittoria fortunosa a inizio campionato. Quindi, al netto dell’amarezza per non aver raccolto niente -pur meritando- contro Napoli e Inter, l’Atalanta ha la classifica che merita. Si può discutere sulla scarsa tenuta di una squadra che ha già subito 5 rimonte e perso 12 punti da situazioni di vantaggio, ma non sul buon lavoro svolto in questi mesi. Di cui il club è assolutamente soddisfatto. Ecco perché le stoccate di Gasperini hanno spiazzato tutti.