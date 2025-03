Dove vedere Parma-Torino

La partita Parma-Torino della 28^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 8 marzo alle ore 15 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al numero 215 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Torino

Questo sarà il 36° incontro tra Parma e Torino in Serie A: gli emiliani (15) hanno vinto più del doppio delle sfide rispetto ai piemontesi (sette), con 13 pareggi a completare il bilancio. Tra le squadre affrontate più di 20 volte nel massimo campionato, i granata sono la seconda contro cui i gialloblù vantano la più bassa percentuale di sconfitte nel torneo (20%, peggio solo del 12% registrato contro il Lecce). Il Parma non vince contro il Torino in Serie A da quattro partite (2N, 2P: ultimo successo contro i granata il 30 settembre 2019, per 3-2 in casa) e non ha segnato in alcuna delle ultime tre; solo una volta nella loro storia i Ducali sono rimasti a secco di gol per più match consecutivi contro questa avversaria nel torneo: nei primi cinque confronti in assoluto nella competizione tra il dicembre 1990 ed il settembre 1992 (4N, 1P). Dopo una serie di cinque sconfitte di fila in casa del Parma, il Torino ha perso solo una delle ultime quattro partite al Tardini in Serie A (2V, 1N); in particolare, dopo il successo per 3-0 del 3 gennaio 2021 i granata potrebbero vincere due match di fila in casa dei Ducali nel massimo campionato per la prima volta nella loro storia. Nelle prime otto partite del girone di ritorno di questo campionato, da un lato il Parma ha ottenuto un solo successo (1N, 6P), mentre dall’altro il Torino ha subito una sola sconfitta (3V, 4N). Dopo il successo interno nel derby emiliano contro il Bologna del 22 febbraio (2-0 firmato Bonny e Sohm), il Parma potrebbe mettere in fila due vittorie casalinghe consecutive nel massimo campionato per la prima volta da gennaio 2020 (2-0 sia contro il Lecce che contro l’Udinese in quel caso). Dopo i successi contro il Milan (2-1 in casa) e il Monza (2-0 in trasferta), il Torino potrebbe vincere tre partite di fila in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2019.