Dove vedere Como-Venezia

I numeri di Como e Venezia

Il Como non ha mai perso nei tre precedenti contro il Venezia in Serie A, grazie ad un successo e due pareggi in tre confronti nel torneo. Tra le squadre contro cui i lariani sono ancora imbattuti nel massimo campionato, solo contro il Lecce hanno giocato più partite (cinque – 4V, 1N). Negli ultimi 30 anni (dall’inizio del 1995), Como e Venezia si sono affrontati 12 volte in campionato tra Serie A, Serie B e Serie C: il bilancio di questi confronti è in perfetto equilibrio, con quattro successi per parte e quattro pareggi nel periodo. Dopo il 2-2 nel match d’andata, Como e Venezia potrebbero pareggiare entrambi i match stagionali di campionato per la prima volta, tra Serie A, Serie B e Serie C, nell’era dei tre punti a vittoria. In generale, nel periodo i due club non hanno mai ripetuto lo stesso risultato tra andata e ritorno quando si sono affrontate in una delle prime tre divisioni. Il Como ha vinto tutti gli ultimi quattro match casalinghi tra Serie A, Serie B e Serie C contro il Venezia con un punteggio complessivo di 8-1; nel periodo (dal 2013/14), gli arancioneroverdi sono la formazione contro cui i lombardi vantano il maggior numero di successi casalinghi nei campionati professionistici. In caso di successo, il Como (28 punti in 27 partite fin qui) stabilirebbe il proprio miglior risultato delle ultime cinque stagioni disputate in Serie A dopo 28 gare giocate nel torneo: 30 punti nel 1986/87, 27 nel 1987/88, 26 nel 1988/89 e 20 nel 2002/03 (considerando i tre punti a vittoria da sempre). Da inizio novembre, il Venezia ha vinto solo una delle 17 gare giocate in Serie A (7N, 9P) e nessuna squadra ha fatto peggio nei maggiori cinque campionati europei nel periodo (un solo successo anche per Heidenheim, Monza e Reims). Inoltre, il Venezia non va a segno da quattro match di fila e non fanno peggio in massima serie dal periodo tra settembre e ottobre 1998 (serie di cinque match consecutivi a secco di gol in quel caso).