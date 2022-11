Asllani: "Felice dei minuti giocati all'Inter"

La consapevolezza che in una grande squadra non può essere facile, all’inizio, per un giovane come lui. L’orgoglio di far parte di una big. La soddisfazione, comunque, per i minuti giocati fin qui con la maglia dell’Inter. Dal ritiro dell’Albania, avversaria dell’Italia nell’amichevole di mercoledì a Tirana, Kristjan Asllani parla di questa sua prima parte di stagione in nerazzurro: “Sono giovane -ha detto in conferenza stampa il centrocampista albanese dell’Inter- Davanti a me ci sono dei giocatori come Brozovic e Calhanoglu, da loro posso certamente imparare. Sono contento dei minuti che ho giocato fino a questo momento. In una squadra come l’Inter non è facile”. Asllani è poi tornato sul gol fallito clamorosamente al Camp Nou, contro il Barcellona in Champions: “E’ normale che quell’episodio mi torni in mente, i miei compagni però mi sono stati molto vicino. È stata un’occasione clamorosa ma alla fine ci siamo qualificati agli ottavi”. Nato in Albania 20 anni fa ma cresciuto in Toscana, Asllani ha così parlato della sfida contro l’Italia: “È una gara speciale per me che vivo in Italia da quando avevo due anni. Partita difficile, contro tanti amici. Se alcuni compagni dell’Inter mi hanno stressato per questa sfida? No, mi hanno chiesto dove alloggeranno, quando si giocherà, cose del genere. Ne abbiamo parlato diverse volte, non vedo l’ora di giocarla. L’Italia è su livelli alti, cercheremo di fare il nostro gioco, con le nostre qualità”