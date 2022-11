La 15ma giornata di Campionato ha sancito anche la conclusione dell’anno solare in Serie A. Si riprenderà direttamente nel 2023 dopo il Mondiale, ma se si prendesse in considerazione l’intero anno 2022, chi sarebbe primo in classifica? Ecco chi ha fatto più punti nell’anno solare (escluse le squadre che non hanno giocato in Serie A per tutto il 2022, ovvero le retrocesse della scorsa stagione e le neopromosse in quella attuale)

LA TOP 11 DELL'ANNO SOLARE 2022