In bici con Lorenzo De Silvestri. Lo speciale

In bici fino a San Luca, luogo simbolo di Bologna, con Lorenzo De Silvestri: ritratto di un giocatore fuori dal comune. Parlando di arte, musica e letteratura. Oltre che di sport. Lo speciale disponibile on demand

Che fosse un calciatore atipico in un mondo standardizzato come quello del calcio si sapeva, ma parlare con Lorenzo De Silvestri è sempre un grande piacere, per l’equilibrio e la rettitudine morale, per i concetti espressi e mai banali. Siamo andati a trovarlo a Casteldebole, quartiere generale del Bologna, per fare un giro in bici, fino al santuario di San Luca, luogo simbolo della città (“Mai fatta tanta fatica”), dove ad aspettarlo c’era la moglie Carlotta, pure lei ciclista navigata.

Mio padre mi ricorda quello di Agassi...

Abbiamo parlato di calcio e di sport (“Mio padre mi ricorda quello di Agassi, mi ha fatto impazzire, ma se faccio il calciatore devo dire grazie soprattutto a lui”), ma anche di attualità e libri, musica e arte. “Mi piace conoscere gli artisti perché hanno una visione delle cose completamente diversa”. Difficile trovare nel mondo del calcio attuale un ragazzo con simili interessi, perché la vita non ruota soltanto attorno a un pallone, sebbene sia uno dei veterani della serie A con oltre 400 presenze spalmate in 15 anni di carriera: “Sono un privilegiato perché ho trasformato una passione in lavoro, e quando mi sveglio al mattino non vedo l’ora di andare ad allenarmi”.