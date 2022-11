Il recupero di Gini Wijnaldum procede bene. "La riabilitazione sta andando nella giusta direzione. Quando mi sono infortunato ho pianto per diversi giorni, ero triste. Adesso vivo come un monaco, diciamo, ma mi sento molto bene". Il centrocampista giallorosso lo ha detto in un'intervista rilasciata a ESPN, parlando del suo infortunio alla tibia, subito in allenamento con la Roma negli ultimi giorni d'agosto. "Sto vedendo molti progressi, anche se adesso vivo lontano dalla mia famiglia - prosegue parlando della sua riabilitazione - Vedo davvero solo due posti: il mio appartamento e il campo di allenamento. Devo solo superare questo momento e non voglio avere distrazioni".