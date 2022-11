Intervenuto a Sky Calcio Club, Walter Sabatini ha parlato del Napoli: "Spalletti è un genio senza regole e la squadra è un'orchestra sincronica. Kvara? Ne sono invidioso: è una vera scoperta, una locomotiva. E Kim un muro invalicabile". Karsdorp non si è presentato al ritiro della Roma: "Ha fatto un errore grave, un calciatore deve seguire le regole del gruppo". E per lo scudetto c'è anche la Juve: "È tornata a giocare come una grande squadra"

ASCOLTA TUTTI GLI INTERVENTI DI SABATINI AL CLUB