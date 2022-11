Allegri: "Amicizia con Agnelli resterà la stessa"

Dopo le dimissioni del Cda della Juventus con in testa l'ex presidente Andrea Agnelli l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri, individuato da John Elkann come punto di riferimento tecnico del club, ha rilasciato le prime dichiarazioni: "Ringrazio John Elkann per le sue parole. In questi anni di lavoro, passione e vittorie, ho sempre potuto contare sul sostegno di Andrea Agnelli, al quale mi lega un rapporto di amicizia"

Ore calde in casa Juve dopo le dimissioni dell'intero Cda della Juventus , tra cui quelle del presidente Andrea Agnelli, del vicepresidente Pavel Nedved e dell'amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Resta in carica, ed è ancora più responsabilizzato nel suo ruolo di allenatore Massimiliano Allegri che ha avuto una vera e propria investitura da John Elkann, amministratore delegato della EXOR , la holding che controlla la società bianconera.

Allegri: "Agnelli ed Elkann figure di riferimento del club"

Una nota ufficiale quella che riassume il pensiero dell'allenatore della Juventus: "È sempre molto positivo sentire la vicinanza degli azionisti e, quindi, ringrazio John Elkann per queste parole. In questi anni di lavoro, passione e vittorie ho sempre potuto contare sul sostegno di Andrea Agnelli, al quale mi lega un rapporto di amicizia, che non si interromperà con la fine della sua presidenza. Andrea e John sono figure di riferimento per il mondo bianconero, che deve rimanere concentrato sul lavoro quotidiano in campo per ottenere i risultati che tutti vogliamo", ha aggiunto il tecnico della Juventus.-