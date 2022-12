Il Milan riparte, domani allenamento a Milanello

La squadra di Pioli ricomincia ad allenarsi a Milanello: appuntamento subito dopo pranzo per iniziare la rincorsa al Napoli in campionato. In attesa di riavere i nazionali Kjaer e De Ketelaere, già eliminati dai mondiali con Danimarca e Belgio, l’allenatore torna ad avere a disposizione capitan Calabria, Maignan e Saelemaekers. Il 10 in programma la partenza per Dubai, con le amichevoli previste contro Arsenal e Liverpool. Ultimo test a Eindhoven, poi in campionato il Milan troverà il 4 gennaio la Salernitana

L’attesa è finita. Il Milan torna in campo. Con qualche certezza in più, arrivata da Doha. Con i soliti dubbi legati alle difficoltà di CDK anche in nazionale. Ma in vista della ripresa delle prossime ore, con qualche freccia in più nell’arco di Stefano Pioli. Si torna a fare sul serio. Seconda stella e Napoli nel mirino, nei confini nazionali. Stupire in CL, invece in campo internazionale. Saranno i giorni soprattutto dei rientri. Quelli di Maignan e Calabria pesano. Come pesa quello di Saelemaekers. Spesso sottovalutato, ma valida alternativa sulla trequarti. E poi Ibra. E poi Florenzi. Tutti, quelli che pronti lo sono già, o che pronti lo saranno a breve, saranno protagonisti a Dubai, nella lunga tournée nella quale il Milan sfiderà Arsenal e Liverpool. Poi, poco prima del ritorno ufficiale in A, in programma per il 4 di gennaio a Salerno, ultimo test amichevole ad Eindhoven, contro il PSV. Aspettando il mercato che inevitabilmente qualcosa porterà, la rosa a disposizione di Pioli sarà molto più ampia grazie ai tanti rientri. Poi toccherà all’allenatore rossonero trovare soluzioni e rimedi, per far sentire il fiato sul collo al Napoli.