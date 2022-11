3/30 Instagram @jiordyn

Maniche corte anche per Karim Benzema, che ha dovuto rinunciare al sogno Mondiale per via di una lesione muscolare alla coscia sinistra proprio alla vigilia della competizione. E l'attaccante francese del Real Madrid e fresco di Pallone d'Oro ne sta 'approfittando' per trascorrere del tempo prezioso con la sua fidanzata, la bellissima modella americana Jordan Ozuna.