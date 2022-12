Le macchine sfrecciano veloci ad Appiano Gentile nel primo giorno di ripresa dei lavoro dopo la pausa mondiale. E se in Qatar è ancora tutto in gioco con 4 interisti che saranno impegnati negli ottavi di finale del torneo, il resto della squadra si ritrova alla Pinetina per due giorni di lavoro prima della partenza per Malta dove sono previste due amichevoli in cinque giorni prima delle altre tre del mese di dicembre con Betis, Reggina e Sassuolo che faranno da apripista alla supersfida con il Napoli di gennaio. La possibilita di rifare un po’ di preparazione è sicuramente la cosa piu importante per un allenatore ma anche consentire a tutti di recuperare la condizione fisica migliore. Correa saltera Malta per superare completamente l’infiammazione al tendine d’achille. Darmian e D'Ambrosio anche per i problemi muscolari accusati prima della sosta. Il resto del gruppo è apparso in buone condizioni e aspetta i rientri di Onana e Lukaku, due con il muso lungo ma che hanno una gran voglia di scrollarsi la delusione mondiale anche se per motivi diversi.