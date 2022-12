L'Inter vola a Malta: out Darmian e D'Ambrosio

I nerazzurri saranno impegnati fino al 9 dicembre in un training camp a Malta: previste due amichevoli contro Gzira United e Red Bull Salisburgo. Tra i 27 convocati di Inzaghi non ci sono gli infortunati D'Ambrosio e Darmian, rimasti ad Appiano dove nei prossimi giorni è atteso Correa

Cinque giorni a Malta per l'Inter che fino al 9 dicembre sarà impegnata in un training camp sull'isola. Un mini ritiro per i nerazzurri in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio nel big match contro il Napoli. Per l'occasione Simone Inzaghi ha convocato 27 giocatori, tra cui tanti giovani della Primavera. Assenti gli infortunati D'Ambrosio, Darmian e Zanotti, rimasti a lavorare ad Appiano dove nei prossimi giorni è atteso anche Correa. L'Inter giocherà due amichevoli a Malta contro lo Gzira United (lunedì 5 dicembre ore 18) e Red Bull Salisburgo (mercoledì 7 dicembre ore 18).