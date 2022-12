Fabio Tavelli fa il punto sulla situazione giudiziaria che riguarda la Juventus. In attesa della decisione del giudice per la fissazione dell'udienza preliminare analizziamo i punti che la Procura della Repubblica di Torino contesta alla dirigenza bianconera. Soprattutto un focus sull'accusa di false comunicazioni al mercato dopo la notizia della rinuncia di quattro mensilità da parte dei giocatori. Un annuncio datato 27 marzo 2020. Lunedì 30 marzo il titolo Juventus in Borsa ebbe una decisa impennata