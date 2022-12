Stefano Pioli, ospite a Sky Calcio Club, racconta il suo esonero a Palermo. "Non mi ero ben inserito nell'ambiente. Venni avvisato che la prima non si sarebbe giocata e allora organizzammo un'amichevole col Napoli, perdendo. Tornati a Palermo, al centro sportivo, trovai tanti giornalisti. Non sapevo ancora nulla. Appena dentro, i magazzinieri mi abbracciarono. Poi la chiamata del presidente e l'aperitivo...". Guarda il video

LE PAROLE DI STEFANO PIOLI A SKY CALCIO CLUB