L'ex portiere del Milan non ha dubbi e così replica all'ipotesi di una vittoria dello scudetto da parte della squadra di Spalletti: "Sarei troppo felice". Poi racconta: "Dal mio approdo al Milan ci sono stati dubbi sul mio amore per Napoli, non so perché. Ma amo Napoli e la mia città". Dalla ritiro turco del Napoli intanto ha parlato anche Elmas: "Abbiamo dato spettacolo e sta andando alla grande ma non fermiamoci: vogliamo regalare lo scudetto ai tifosi"

“ Se sarei contento per la vittoria dello scudetto del Napoli? Troppo…troppo ”. Ospite di una trasmissione di Canale21, Gianluigi Donnarumma lo ripete due volte. Nonostante sia cresciuto nelle giovanili del Milan , che è in corsa per confermarsi campione proprio con il Napoli. Nonostante il debutto tra i professionisti con Mihajlovic in panchina e le sei stagioni in rossonero prima del passaggio al PSG, il portiere della nazionale non ha dubbi. Sul palco il cabarettista Peppe Iodice gli mostra la scritta “abbiamo un sogno nel cuore”, con una O colorata con il tricolore. Sottinteso chiarissimo e alla domanda esplicita “saresti contento?” Donnarumma risponde appunto così: “Troppo, troppo” applaudendo poi sorridente quando in sala parte il coro “la capolista se ne va”. Quindi il portiere del PSG ha raccontato anche quale sia il rapporto con la sua terra d’origine: “ Non so perché dal mio approdo al Milan ci sono stati dei dubbi sul mio amore per Napoli. Non c’è mai stato modo di collegare questa situazione. Se sono qui è perché amo la mia città, amo Napoli, non c’è dubbio su questo ”.

Elmas: “Va alla grande ma non fermiamoci”

"Sono nel Napoli da 4 anni. Stiamo andando bene in questa stagione, vogliamo fare ancora meglio sia in campionato che in Champions League. Possiamo e vogliamo regalare ai nostri tifosi la gioia dello scudetto”. Parole di Eljif Elmas in un'intervista al portale turco DHA da Antalya, dove il club azzurro è in ritiro in preparazione della ripartenza della serie A. Il macedone è arrivato al Napoli dal Fenerbahce e ha parlato dei due club della sua carriera: "Spero che il Fenerbahce diventi campione in Turchia in questa stagione. Sarebbe fantastico vedere sia il Fenerbahce che il Napoli campioni. A Napoli ci siamo divertiti molto fino a questo momento. Abbiamo dato spettacolo, disputando buone partite anche in Champions League. In serie A abbiamo vinto 13 partite e ottenuto 2 pareggi. Sta andando alla grande in questo momento, ma dobbiamo guardare avanti e non fermarci. Vogliamo continuare il nostro cammino anche in Champions League. Abbiamo grandi obiettivi".