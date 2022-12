Vittoria in rimonta per i rossoneri nella prima amichevole della preparazione invernale. Contro la capolista del girone B del girone D decidono i gol dei Primavera Alesi ed Eletu, entrati in campo a 20 minuti dalla fine. Il Milan volerà nel weekend negli Emirati Arabi per il training camp a Dubai

Ci pensano i giovani a trascinare il Milan nella prima amichevole della preparazione invernale. A Milanello, i rossoneri hanno vinto 3-2 contro il Lumezzane , capolista del girone B di Serie D, che si è rivelato un avversario tutt'altro che semplice. La squadra di Pioli, sotto di un gol a 12 minuti dalla fine del secondo tempo da 40', ha ribaltato il risultato grazie alle reti di due giovani della Primavera: Gabriele Alesi , classe 2004, e Victor Eletu , classe 2005 e fresco di rinnovo fino al 2025. Un Milan sperimentale sia nel modulo (3-5-2 iniziale che ben presto si è trasformato nel consueto 4-2-3-1 con Pobega terzino) che negli uomini con 8 giocatori della Primavera entrati in campo nella ripresa, oltre al 16enne Bakoune schierato dall'inizio. Assenti Brahim Diaz, che ha svolto lavoro specifico in mattinata su potenziamento muscolare, e Ibrahimovic che sabato partirà con la squadra per Dubai.

I prossimi impegni del Milan

leggi anche

Maignan vede il recupero, già in campo al rientro?

Archiviata l'amichevole contro il Lumezzane, i rossoneri voleranno sabato negli Emirati Arabi Uniti per un training camp dall'11 al 20 dicembre a Dubai. Il Milan parteciperà alla Dubai Super Cup: previste due amichevoli, contro Arsenal (13 dicembre, ore 15, in diretta su Sky Sport) e Liverpool (16 dicembre, ore 16.30). L'ultimo test della squadra di Pioli prima di tornare in campo in Serie A sarà il 30 dicembre, ore 18.15, a Eindhoven, contro il Psv (in diretta su Sky).