Torino, piace il difensore Peda della Spal

A vedere Perugia-Spal, presente il direttore del settore giovanile granata, Ludergnani, inviato dal ds Vagnati per visionare Patryk Peda. Proprio Vagnati lo prese alla Spal nel 2019 dal Legia Varsavia: il Torino potrebbe fare un investimento giovane, per questo difensore centrale polacco di 1 metro e 90, classe 2002. Tredici presenze la scorsa stagione in B, è diventato titolare stabilmente con De Rossi in panchina: fin qui 10 presenze in B per lui, 7 volte dall’inizio e anche un gol di testa nel 5-0 con il Cosenza