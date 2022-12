L'Eca apre al nuovo Cda della Juventus

L’associazione del Club Europei, presieduta dal Nasser Al Khelaifi, ha radunato a Doha il suo Board. Una lunga riunione cui è seguito un comunicato in cui si legge come "il Consiglio sia stato aggiornato sull'opinione dell'Avvocato generale della Corte di giustizia europea prevista per il 15 dicembre (in merito a ruolo di monopolio di Uefa e Fifa) e ha espresso disponibilità a confrontarsi con il nuovo Consiglio di Amministrazione della Juventus". Da quello che risulta a Sky Sport ci sarebbe già stato un contatto diretto tra Al Khelaifi e il presidente in pectore della Juventus Gianluca Ferrero. Una prima apertura da parte di quell’ Eca di cui Andrea Agnelli è stato presidente fino all’annuncio della Superlega