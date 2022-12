Il terzino portoghese del Napoli: "Dobbiamo continuare così in campionato, sappiamo che abbiamo un'opportunità importante". Sul Mondiale: "Contro il Marocco sarà dura per il Portogallo, Ronaldo ha vinto per tutta la carriera e vorrà continuare a farlo". L'amichevole Napoli-Crystal Palace è live in ppv su Sky Sport domenica 11 dicembre alle 16 Condividi

Primo in classifica col suo Napoli, già al lavoro per la ripresa del campionato di inizio gennaio ma anche spettatore interessato dei Mondiali: dodici le sue presenze con la nazionale portoghese impegnata, in Qatar, nei quarti: "Per il Portogallo sto facendo il tifo - ha detto lui -, hanno fatto grande partita contro la Svizzera, col Marocco sarà difficile". E su CR7: "Lui più di chiunque altro vorrà vincere, è questo il suo pensiero. Ha vinto per tutta la carriera".

Sulla corsa in campionato "Essendo davanti, tutti quelli che stanno dietro sperano in un nostro errore - ha detto sempre Mario Rui sul primato in A -. Noi dobbiamo essere bravi a continuare così, ricordandoci che, per ora, non abbiamo ancora fatto nulla". Un confronto con il 2017-18 da 91 punti? "Lì era mancato davvero poco, ma sono passati tanti anni. Non bisogna pensare al futuro ma solo in avanti, e a questo campionato. Sappiamo che abbiamo un'opportunità importante".

Il lavoro tattico con Spalletti e un nome per il 2023 "Lavoriamo su diversi sistemi di gioco, anche per cambiare durante la partita - è invece la sua analisi dal punto di vista tattico -. Serve sapersi adattare velocemente. Raspadori mezz'ala? Ha fatto bene, è uno che si adatta a qualsiasi tipo di posizione. Rende sempre le cose semplici. L'uomo del 2023? Alcuni ancora non hanno fatto vedere tutte le loro qualità. Uno che mi piace tanto è Ndombélé, lo vedremo ancora più forte".