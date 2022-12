Dopo il Mondiale infelice per entrambi, i due sono tornati ad allenarsi con qualche giorno di anticipo per preparare il ritorno in campo in campionato. La prima sfida in programma il big match col Napoli. Assenti D'Ambrosio e Correa

Via prima dal Mondiale dopo le divergenze col Ct Song, eliminato ai gironi col rammarico delle occasioni da gol sprecate nella decisiva sfida con la Croazia. Onana e Lukaku hanno deciso di ripartire subito. Anzi, in anticipo . Testa all'Inter: i due calciatori sono tornati ad allenarsi qualche giorno prima del previsto per acquisire la forma giusta in ottica ripresa di campionato. Entrambi hanno partecipato alla seduta insieme al gruppo, Simone Inzaghi ha così avuto la possibilità di lavorare con un'Inter non troppo distante da quella che, alla ripresa del campionato, affronterà il Napoli .

Assenti D'Ambrosio e Correa , che hanno proseguito un programma differenziato. Nulla di grave, tutto previsto nella tabella dello staff medico. L'Inter aspetta soltanto Lautaro e Brozovic, arrivati fino in fondo alla rassegna di Qatar 2022. I nerazzurri torneranno in campo sabato 17 dicembre a Siviglia, in amichevole contro il Betis. Poi appuntamento il 22 contro la Reggina (nel derby in famiglia dei fratelli Inzaghi) e quindi il 29 dicembre, su Sky Sport, per Sassuolo-Inter (alle 17).

Sei personaggi in cerca di riscatto

Detto di Onana e Lukaku - per cui si aggiunge la stagione minata da guai fisici - sono altri quattro gli uomini chiave che Inzaghi punta a recuperare, sotto tutti gli aspetti. Handanovic ha perso il posto da titolare proprio in favore di Onana e non gioca da ottobre: ha saltato le ultime sette giornate di campionato e non c'è mai stato in Champions, dove il camerunense è sempre partito dal primo minuto. Anche Gosens ha giocato poco o nulla, con Dimarco quasi sempre inamovibile sulla sinistra; e l'esclusione dai convocati della Germania non ha certamente aiutato. Stesso discorso per Correa, salvo il fatto che il Tucu era nella lista di Scaloni ma è finito ko per un infortunio a cinque giorni dal via. Infine serve una spinta in più anche per De Vrij, che in Qatar c'era, ma non ha collezionato nemmeno un minuto chiuso da Van Dijk, Aké e Timber, esattamente come l'ex juventino De Ligt.