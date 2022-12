Procura Torino rinuncia all'appello contro la Juve

La Procura di Torino rinuncia alle misure verso la Juventus, sia per quanto riguarda la società che le persone fisiche dopo che già lo scorso ottobre il gip del tribunale di Torino Ludovico Morello aveva respinto le richieste di misure interdittive per Andrea Agnelli e altri indagati. Dunque, nonostante l’udienza fosse già fissata per il 21 dicembre, non ci sarà l’appello. Attesa sempre, invece, la data della prima udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio per 12 indagati e per la società Juve in qualità di parte civile. Quattro i capi di imputazione: il più grave è l’aggiotaggio. Gli indagati hanno chiesto di spostare la competenza al tribunale di Milano, essendo la Juventus una società quotata in borsa.