Le scelte di Pioli

Accantonato l'esperimento della difesa a tre, Pioli schiera Pobega a sinistra in difesa, mentre al centro gioca Gabbia al fianco di Tomori con Thiaw in panchina. A centrocampo chance per Vranckx insieme a Tonali, così come per Adli sulla trequarti. Saelemaekers torna dall'infortunio e si accomoda a destra, con Rebic dall'altra parte e Origi prima punta